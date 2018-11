Aries – Miércoles 14 de noviembre de 2018: adelantas un nuevo camino sentimental

Debido a cierta connotación planetaria en tu horóscopo ariano es probable que te cueste un poco de trabajo entenderte a ti mismo. Por un lado estás buscando compañía, por otro, cuando la encuentras, no te sientes bien y prefieres que te dejen tranquilo, o tranquila.

Amor Si dejas todo a la improvisación y no tomas medidas desde estos momentos para reparar algún error cometido en tu relación amorosa te podrías ver envuelto en una situación comprometedora.

Salud Tranquilo si estás aguardando resultados de algún análisis clínico porque tu temperamento podría causarte ansiedades al ver que las cosas no salen enseguida a la medida de tus deseos. Un poco de ecuanimidad te ayudará a mantener un equilibrio nervioso ideal.

Dinero y fortuna

Contrario a tu naturaleza ahorrativa puedes estar algo derrochador en este miércoles y comprar lo que no necesitas, particularmente si acabas de recibir una tarjeta de crédito nueva o un préstamo bancario. No olvides la intención de tu petición inicial y harás mejor inversión. No derroches en las tiendas.