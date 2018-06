Aries – Miércoles 13 de junio del 2018: el novilunio indica un nuevo empezar

Ahora que el planeta del amor ha entrado en tu elemento fuego se desatan las pasiones, ariano. No bajes la guardia y desconfía de alguien demasiado interesado en tu vida amorosa. No le cuentes a nadie tus intimidades o cuestiones de pareja porque podrías verte envuelto en una situación desagradable.

Amor



Cuando lleguen a tus oídos rumores, chismes y conversaciones negativas relacionadas con quien amas debes ser muy cuidadoso y no darles crédito, Aries. Hay quienes están molestos con tu felicidad, no les prestes atención. Vive tu vida, a tu manera, no tienes por qué estar pidiéndole permiso a los demás para ser feliz.