Aries – Miércoles 12 de diciembre de 2018: Mercurio en tránsito, se suelta la lengua

Si estás solo, o sola, soltero, o en busca de pareja podrás resolver felizmente muchos problemas sentimentales este día. A partir de ahora ve pensando dónde vas a pasar tus vacaciones para que no te quedes encerrado en casa y puedas divertirte y relajarte. Una persona que no ves desde hace tiempo resurge en tu vida y la encuentras en el lugar menos pensado. No dejes escapar ahora la oportunidad de ser feliz y vivir una segunda luna de miel o un nuevo romance. El amor te envuelve con el toque de lo insólito y sorpresivo ya que este día se pronostican llamadas telefónicas y contactos que te harán pensar, y recordar.