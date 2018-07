Aries – Miércoles 11 de julio de 2018: un tiempo feliz en el amor

Debido a la acción de la Luna en el intuitivo signo canceriano y la combinación con tu regente, Marte, retrógrado, existe un tono de ímpetus emocionales que podría causar dificultades en tus relaciones personales si no eres cuidadoso con tus palabras. Los celos excesivos muchas veces conducen a los rompimientos amorosos y las demostraciones públicas de exageraciones también, sobre todo en presencia de extraños y cuando tu pareja es más bien discreta. No saques las cosas fuera de proporción y será mejor para todos, la mesura y medida son tesoros, no lo olvides, Aries.