Aries – Martes 7 de agosto de 2018: es tu día afortunado, todo gira a tu favor

No hay nada imposible para un ariano y en estos días lo vas a comprobar de forma fehaciente. Lo importante es que no te des por vencido ni cejes en tu empeño. La amistad y los sentimientos se cultivan diariamente y deberás mostrarle a esa persona amada tu interés, preocupación y afecto sincero, sin discusiones ni exigencias. Este es un buen ciclo para invertirlo en comprar materiales de superación relacionados con tu carrera, profesión o la tecnología que hayas estudiado y a la cual te dediques. Se impone avanzar con el ritmo de los tiempos.

Amor Es tu día zodiacal, Aries. Espera un poco antes de tomar decisiones sentimentales basándote en lo que has escuchado. No te adelantes a los acontecimientos para que todo salga como debe ser.

Trabajo

No lleves a casa tus tareas porque entonces estarías viviendo exclusivamente para tu empleo y eso no es correcto ya que terminarías agotado y no podrías disfrutar ni una cosa, ni la otra.