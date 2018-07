Aries – Martes 31 de julio de 2018: un día zodiacal lleno de posibilidades

Noticiero astrológico: la Luna transita por el signo de Piscis moviéndose hacia tu signo, Aries. Los planetas Mercurio, Marte, que es tu regente, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados.

Aprovecha tu día zodiacal, hoy martes, para poner tus asuntos en orden, sobre todo los económicos, ariano. En el amor vete preparando para una noticia asociada con un viaje imprevisto donde lo mejor siempre puede suceder, inclusive lo que menos habías pensado. Al mismo tiempo vas a descubrir una forma muy original de aumentar tus ingresos y ganar más dinero. ¿Estás en casa? Si no tienes empleo o estás pensando cambiarte a uno mejor pagado o con horarios de trabajo más flexible este es un día adecuado para revisar las secciones de clasificados en los periódicos o la Internet, y trazarte un buen plan.



Amor

Tu vida sentimental florece. Un encuentro reciente con una persona que hasta hace poco era desconocida para ti se convierte inesperadamente en el centro de atención de tu vida amorosa así que si estás soltero o soltera buscando algo que hacer con tu soledad ya tienes la respuesta.

Salud

No descuides tu salud si anteriormente has tenido problemas médicos y estás sometido a tratamientos y medicaciones. No vayas a dejarlos pensando que ya no los necesitas. Mantén siempre un nivel de atención a las señales de tu cuerpo.

Trabajo

Estás gozando de un nivel satisfactorio de estabilidad laboral y tus superiores respetan tu trabajo. Esta tranquilidad te permitirá hacer presupuestos y trazarte planes más concretos que te ayudarán a mejorar tu status en tu empleo y ganar más en el futuro.

Ritual para alejar las envidias



Dinero y fortuna

Ejerce un mayor control en tu bolsillo y no derroches el dinero que está llegando a tu vida. Tus ingresos crecerán mucho si los inviertes de manera razonable y no empiezas a gastarlo en una obsesión de compras impulsivas. Cuando te lleguen por correo esas ofertas de tarjetas de crédito no caigas en la tentación.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto, es tu día zodiacal.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una plática interesante con alguien que puede ayudarte a ver la realidad con otra perspectiva.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Aries: la arrogancia, insistir en algo que ya no vale la pena.

¿Qué debo evitar?: las reacciones de tipo impulsivo o emocional que luego se traduzcan en situaciones conflictivas.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, pues es martes tu día zodiacal. También es muy intensa la relación con Escorpión, aunque sea de agua.

La relación más tensa: evita discutir con nativos de Cáncer o de Tauro.

Tu compatibilidad actual: hay buena compatibilidad, no te preocupes, en tus manos está lograr que funcione una relación si no eres demasiado exigente.

Si estás soltero o soltera: estás en el umbral de un mes donde sucederán muchos eventos interesantes que te ayudarán a encontrar lo que has buscado durante tanto tiempo.