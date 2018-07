Aries – Martes 3 de julio del 2018: una etapa muy intuitiva

Amor

Salud

Trabajo

Te despiertas con una gran idea y no debes dejarla pasar por alto. Lo que hoy hagas está matizado con un toque de genialidad y si aplicas tu voluntad para lograrla estarás recibiendo reconocimientos laborales y hasta un posible ascenso.

Ritual para dominar a la persona que quieres a tu lado

Dinero y fortuna

Según te abras a las nuevas ideas y sistemas que ahora están dándote vueltas lograrás tu éxito. Estás en un camino adecuado para mejorar tu economía, pero si bajas la guardia y no te mueves con presteza podrías retrasar el triunfo.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este martes: alto, es tu día zodiacal.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la claridad mental que sientes para descubrir lo que mejor te conviene hacer en estos momentos.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Aries: dejarte desalentar o desanimar por personas pusilánimes.

¿Qué debo evitar?: dejarme llevar por los caprichos de personas manipuladoras que me inducirán a gastar o hacer lo que no me conviene.