Aries – Martes 26 de junio del 2018: tu regente retrógrado, cuida tu lengua

Cuidado con los excesos, ariano, y no te extralimites en lo que estás haciendo pues debido a la influencia retrógrada existente en tu entorno tiendes a exagerar y eso no te conviene, el secreto es actuar con moderación. El amor toca a tus puertas en la figura de alguien mayor que tú. Mira a tu alrededor y verás a esa persona maravillosa capaz de cambiar tu destino. Te sentirás reconfortado y feliz con una linda amistad y una reconciliación, que puede también ser amorosa, ya que alguien reconoce un error del pasado. Como ves, las perspectivas, a pesar de todo, no pueden ser mejores.

Amor Tal vez como consecuencia del tránsito retrógrado de tu regente Marte estés experimentando cierta sensación de agotamiento sentimental y te sientas algo cansado, pero no pierdas la confianza en el amor. ¡Ha terminado tu período de soledad y la vida te recompensa con una etapa pasional! Lo principal, la actitud que debes asumir es tomar nota de lo que es positivo en tu vida, y soslayar lo negativo que no tiene caso estarlo trayendo siempre al presente.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, pues es martes tu día zodiacal y la Luna está en tu elemento fuego.

La relación más tensa: evita discutir con nativos de Capricornio, Cáncer o de Tauro.

Tu compatibilidad actual: hay buena compatibilidad, no te preocupes, en tus manos está lograr que funcione una relación si no eres demasiado exigente. No obstante hay fricciones con el signo de Virgo.

Si estás soltero o soltera: estos últimos días de junio marcarán la gran diferencia que has estado esperando desde hace tiempo en tu vida amorosa.