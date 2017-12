Aries – Martes 26 de diciembre 2017: Tu día zodiacal, la Luna en tu signo ¡excelente!

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por tu signo Aries en la fase cuarto creciente. Urano, y el planetoide Ceres, siguen retrógrados.

Sigue tus planes, ariano, es martes, tu día zodiacal y tienes a la Luna en tu signo lo cual es excelente sobre todo en el plano sentimental donde te sientes querido y respetado. Estás lleno de buenas ideas, pero si no las ejecutas se quedan en tu cabeza. Una de ellas puede estar asociada con una transformación de tu régimen alimenticio, o una forma diferente de conducir tu vida para mejorar tu imagen. Este martes existen muchas posibilidades de sacar adelante tus asuntos laborales y económicos con claras ventajas para tus finanzas.



Amor

Es tu día zodiacal, Aries. Simplifícate y no te compliques con actitudes demasiado intelectuales o razonadas porque el amor, cuando surge, no tiene explicación. Si te sientes atraído, o atraída, hacia otra persona y no puedes entender por qué, no te inquietes, sigue adelante y fluye con el ritmo de la vida.

Salud

Si padeces de algún trastorno en tu hígado, páncreas o sistema digestivo recibes una dosis extra de energía sanadora. Contribuye a fortalecer los efluvios positivos de tus planetas con una actitud consciente, pero nada exagerada ni obsesiva.

Trabajo

No te compliques con alteraciones ni inventos de última hora. Lo mejor es que realices tus tareas de costumbre y te rodees de un ambiente adecuado donde puedas terminar felizmente tus actividades laborales y disfrutar del descanso después de la excitación de estos días complicados de diciembre.

Dinero y fortuna

No todas las cosas te salen siempre como piensas, pero un contratiempo no debe convertirse en algo que te saque de quicio o te desespere. Si no cuentas ahora con el dinero necesario, ten un poco de paciencia, confía, espera y ya verás los resultados en estos próximos días.