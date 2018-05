Aries – Martes 22 de mayo del 2018: te estarás preparando para lo mejor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto, es tu día zodiacal.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad de empezar siempre de nuevo haya pasado lo que haya pasado.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Aries: no escuchar opiniones ajenas que te indican un error cometido.

¿Qué debo evitar?: adelantarme a expresar una opinión que no se me haya pedido, inmiscuirme en asuntos que no me competen.