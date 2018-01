Aries – Martes 16 de enero del 2018: Inicias una etapa de locuacidad y movimientos

Géminis

Tu punto fuerte es: Tu “chispa”, tu carácter juvenil y elocuencia

Cuando se está a tu lado, no importa tu edad, se siente la juventud que vibra en tu manera de ver la vida, aunque seas una persona muy mayor. Esto se debe a tu actitud renovada, siempre ágil, con las palabras adecuadas y la ligereza para no tomar demasiado en serio a los demás, encoger los hombros cuando alguien podría irritarte pues no te gusta ser controlado y saltar rápidamente a otros temas. ¡Tu elocuencia fascina! Foto: Shutterstock | Univision

