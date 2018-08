Aries – Martes 14 de agosto de 2018: tu día zodiacal empieza muy bien

En cuestiones sentimentales esta será una semana especial pues comprendes muchas cosas que hasta ahora no entendías bien y te propones pasar por alto ciertas cuestiones que te molestaban, estás más dispuesto a perdonar, olvidar y fortalecer tu realidad amorosa. Si tienes una pareja estable, cuídala, no eches a perderla por una rivalidad. Acuérdate que debido a la acción retrógrada de tu regente, el planeta Marte en tránsito por Capricornio tiende a crear confusiones en tu vida, y debes estar preparado para no dejarte confundir.