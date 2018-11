Aries – Lunes 26 de noviembre de 2018: sabrás lo que mejor te conviene

Tu intuición acentuada hoy lunes por el tránsito de la Luna por el elemento agua te ayudará a descubrir maquinaciones y trampas si te concentras y no te dejas manipular por enemigos ocultos que no acaban de dar la cara. Tal vez enfrentes una desilusión o decepción amorosa o sentimental, pero te servirá de experiencia y no lo lamentarás.