Aries – Lunes 23 de abril del 2018: se recupera el tiempo perdido

Recuerda que muchas personas tienen el deseo de amar, pero no la capacidad para hacerlo. Con la amistad ocurre como con los libros: no es preciso tener muchos, sino los que tengas, tenerlos buenos. Pon a funcionar tu experiencia previa en el amor y cuando surjan las dificultades, actúa con inteligencia y discreción para no cometer nuevamente los mismos errores.