Aries – Lunes 22 de enero 2018: Un toque íntimo en el amor

No te dejes deslumbrar por apariencias falsas. Más… Por Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por tu signo, Aries, y con excepción del planetoide Ceres todos los planetas están directos.

El amor te toca en diferentes lados de tu vida, tal vez sea el regreso de una persona amada que hace mucho no ves, o una buena noticia que recibes de alguien ausente, lo interesante es que a partir de ahora empiezas un ciclo diferente en tu relación. No hay nada negativo que temer, lograrás la estabilidad sentimental en tu vida. Te sentirás inspirado, deseoso de vivir una nueva experiencia pues ahora con la Luna en tu signo tu ser interno se abre a nuevos descubrimientos sentimentales.

Amor

Con la entrada del signo Acuario en el horóscopo, que es del elemento aire, combinándose contigo que eres de fuego se avivan llamas internas de pasión, Aries. Se auguran reconciliaciones, si hubo peleas, solidez, si la relación es estable, hijos si desean aumentar la familia.



Salud

Cuando algo no funciona debe desecharse y ahora no es el momento de jugar con tu salud. Si padeces de alguna condición clínica delicada consulta un buen especialista y no sigas experimentando por tu cuenta porque eso a la larga podría perjudicarte.

Trabajo

No te lances a una nueva aventura laboral sin conocer la naturaleza de la compañía donde piensas ir. Espera otro momento para cambiar hacia otra actividad laboral y modificar lo que haces actualmente. Lo mejor es conservar el empleo que tienes e ir elaborando nuevos proyectos.

Dinero y fortuna

Hay dinero en un negocio que te proponen, pero cuidado con los papeles y documentos y sobre todo desconfía si quienes te están entusiasmando insisten demasiado y te ofrecen ventajas demasiado buenas para ser ciertas. Sé prudente, Aries.



