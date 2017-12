Aries – Lunes 1 de enero 2018: Empiezas el nuevo año con un proyecto prometedor

Noticiero astrológico: El año comienza muy bien con el prospecto de la superluna en tránsito desde Géminis a Cáncer. Urano está terminando su tránsito retrógrado y el único astro que quedaría en ese movimiento es el planetoide Ceres, en Leo.

Has logrado muy buenas cosas, pero no puedes vivir del pasado ya que cada día presenta sus propios retos los cuales debes enfrentar resueltamente para resolverlos con entusiasmo, Aries. En el amor, sobre todo, disfruta lo que tienes y no dejes que los pensamientos tristes te impidan concentrarte en tu realidad sentimental de hoy pues según vivas este primer día del año así será la tónica que te envolverá durante el resto del 2018. Enfoca tu atención en los asuntos prácticos de este día porque hay buenos negocios dándote vueltas y si te propones sacarles el mejor partido verás cómo logras solucionar las situaciones más difíciles.



publicidad

Amor

Has aprendido la lección de la vida, ariano. El amor necesita ser regado bien todos los días. Si tu pareja te dice algo desconcertante no arribes a conclusiones inmediatas, recuerda que las palabras una vez lanzadas al aire ya no se pueden recoger. Ejerce discreción, no siempre se debe decir lo que pensamos.

Salud

Proponte seriamente transformar hábitos negativos de salud en positivos y lograrás maravillas. Revisa tus planes. Con un poco de voluntad de tu parte dejarás de fumar y volverás a estar en el peso que tenías, antes de engordar y descontrolarte. Cuídate y te irá mejor, Aries.

Trabajo

La onda ambiental a tu alrededor favorece la intuición. Tendrás los argumentos para echar a funcionar al máximo los planes de trabajo que te has propuesto, y si estás desempleado el ambiente es favorable para conseguir el empleo anhelado.

Dinero y fortuna

Las sugerencias de un amigo experto que conoce muy bien las cuestiones de la economía te ayudarán mucho a colocar tu dinero en un buen negocio. Hay muy buenas perspectivas gananciales esperando por ti en el futuro cercano. Úsalas, ariano.