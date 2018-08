Aries – Jueves 9 de agosto de 2018: estás muy perceptivo, sigue tus corazonadas

Un jueves en el que vas a descubrir muchas cosas que te fascinarán. En tus cuestiones amorosas tienes un buen ciclo astral de tu parte y te envuelve ese tono íntimo y apasionado que tanto cautiva, pero debes ser cuidadoso para no verte envuelto en escenas de celos sobre todo si tu pareja es alguien que desconfía o sospecha de todo.

Amor

Hoy tienes el amor en un puño fuerte y podrás terminar lo que no te conviene emocionalmente, dejar atrás el pasado y disfrutar a plenitud este encuentro sentimental que ahora se está presentando y promete una linda aventura.

Salud

Actúa siguiendo las indicaciones facultativas si estás sometido a un tratamiento y desecha las charlatanerías. Aunque tu intuición está hoy alta no siempre puede sustituir un buen diagnóstico. Si estás inconforme cambia de médico hoy mismo.

Trabajo

Una llamada telefónica te hará salir de casa para acudir a tu empleo y ayudar a un compañero en apuros. Si un colega enfrenta dificultades en una posición nueva no vaciles en cooperar con él, o ella. Te sentirás muy satisfecho contigo mismo.

Dinero y fortuna



No te desanimes por un inconveniente económico transitorio. Si esperabas algún dinero, cheque o pago y no te llega a tiempo no te inquietes. Probablemente se trata de alguna traba burocrática. Pronto pasará y habrá nuevas perspectivas.