Aries – Jueves 7 de diciembre 2017: Sucede lo inesperado

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Leo y acaba de ocurrir una cuadratura del planeta Marte. Los planetas Mercurio y Urano siguen retrógrados.

Este jueves te encuentras en medio de un cambio de perspectivas. Lo que una vez te pareció seductor en tu pareja ahora ha dejado de serlo y posiblemente te veas frente a un escenario totalmente diferente en tu vida sentimental. Es hora de evaluar bien tus decisiones para no cometer acciones impulsivas basadas en celos o apariencias. Deberás centrar tu atención y poner a funcionar la experiencia adquirida durante todos estos años.

Amor

Este jueves son muchas las inquietudes que tienes y por eso desde temprano trata de poner orden en tus pensamientos para que no te vayas a ofuscar pensando algo que no es cierto. Cambia tu paisaje afectivo y algo que te parecía improbable se materializa de una manera positiva. No te inquietes si algo no te sale como lo has planeado ya que felizmente aquello que esperabas ahora se va a resolver de una forma amistosa.

Salud

Inunda tus pulmones con oxígeno puro. Trata de ir a un sitio no contaminado donde puedas respirar a plenitud y hacer algún ejercicio de tipo aeróbico. Si es posible anda en bicicleta o entra en un gimnasio donde puedas ejercitarte.

Trabajo

Para ti, si estabas desempleado, empieza un ciclo de trabajo y oportunidades, pero debes tener en cuenta que para aprovecharlo bien deberás hacer ajustes y arreglos en tu vida hogareña, tu estilo de vida y poner orden en muchos asuntos. Por otra parte, como aún tienes a Urano retrógrado en tu signo, y también Mercurio está en ese tránsito podrían surgir algunas demoras en tus planes y proyectos.



publicidad

Dinero y fortuna

No esperes más y empieza a actuar en tu vida económica, ariano. Una idea solamente es buena cuando se pone a funcionar y no debes seguir esperando hasta que haya mejores condiciones porque con tu actitud, trabajo y diligencia las irás creando y ganarás mucho más dinero.



Es un buen día para mostrar tus sentimientos