Aries – Jueves 4 de octubre de 2018: la Luna canceriana te vuelve muy empático

Amor



Este es tu fin de semana de la exploración sentimental, ariano. Di lo que sientes a tu pareja, pero al mismo tiempo no olvides que pedir excusas no significa humillarse. En tus cuestiones amorosas tienes un buen ciclo astral de tu parte y te envuelve ese tono íntimo y apasionado que tanto cautiva, pero debes ser cuidadoso para no verte enredado en escenas de celos.