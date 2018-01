Aries – Jueves 4 de enero 2018: Evita los lugares oscuros y peligrosos

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Leo. Todos los planetas están directos con la excepción del planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo.

Estás algo descuidado y eso puede causarte dificultades si no tomas precauciones cuando estés manipulando tu dinero o acudiendo a sitios peligrosos. Mantente alerta y no confíes en extraños. Con una actitud vigilante y consciente no habrá problemas. Por otra parte, en el plano sentimental recibes una noticia que te alegrará pues pronto estará a tu lado esa persona tan especial que representa el amor en tu vida y de quien has estado alejado por motivos ajenos a tu voluntad.



Amor

El inicio del año con el efluvio que ha impartido el reciente tránsito directo de Urano por tu signo desde el día 2 y los efectos asociados de la superluna y la lluvia de estrellas crean un escenario único en tu vida sentimental. Aparta de tu mente los pensamientos tristes y encauza hoy tu vida en un camino positivo y optimista y eso será lo que cosecharás en el resto del año.

Salud

Estás en un buen tono astral y tu biorritmo va en ascenso. No te desalientes si experimentas algún contratiempo en tus planes de salud, o si debido a un descuido has aumentado de peso. Simplemente rectifica el error y adelante.

Trabajo

Si te disciplinas podrás lograr muchas cosas en este día en el cual te verás envuelto en múltiples situaciones laborales, movimientos, cambios, tareas de última hora y otros asuntos similares que requerirán organización de tu parte.

Dinero y fortuna

La paciencia dará sus frutos y lo que has estado deseando desde hace algún tiempo empieza a convertirse en realidad. Estás iniciando un período feliz en tu desarrollo económico y una persona amiga te ayudará en ese sentido.