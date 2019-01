Aries – Jueves 3 de enero de 2019: tiempo de armonización y equilibrio

Amor Podrías poner en peligro tu relación amorosa si persistes en una actitud sospechosa o inquisitiva con tu pareja, sobre todo, si la persona amada es de un signo independiente y no le gusta que la fiscalicen. Aleja de tu mente los pensamientos negativos y dale espacio a todo lo hermoso y positivo que está ahora aflorando en tu vida, con el tránsito directo de tu regente, Marte, en tu signo Aries.

Trabajo Las segundas partes no siempre fueron buenas, pero en este caso tal vez te ofrezcan un empleo en un lugar donde antes trabajaste y cuyas condiciones laborales han mejorado notablemente. Vale la pena considerar la oferta ahora que tan buena energía cósmica tienes de tu parte.

Dinero y fortuna Pueden ocurrir algunas demoras en horas de la mañana si esperas un dinero, un cheque o pago por el correo, o algún tipo de respuesta asociada con una cantidad que te deben. No te inquietes, pronto tendrás estupendas noticias al respecto y antes que termine el mes habrás podido equilibrar tus finanzas.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este jueves: mediano, hacia alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: un encuentro fortuito con alguien que hasta ahora no conocías y puede cambiar tu vida de una forma positiva. Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Aries: la impulsividad, la toma apresurada de decisiones, dejarte llevar por un impulso o emoción a la hora de terminar cierta relación laboral o sentimental. ¿Qué debo evitar?: la compañía de personas negativas, quejumbrosas y pesimistas.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán bien con un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, que es de tierra así como con Cáncer aunque inicialmente no lo parezca, Aries.

La relación más tensa: cuidado a la hora de discutir con Escorpión o Capricornio.

Tu compatibilidad actual: con fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alga, no así con Piscis y Escorpión que son de agua.

Si estás soltero o soltera: procura pasar este fin de semana en compañía de buenos amigos pues tiendes un poco a los estados depresivos al estar recordando a quien no está ahí