Aries – Jueves 27 de septiembre de 2018: surgen nuevos alicientes en el amor

Es un momento adecuado para renovarte y trazarte planes concretos que te permitan sacar adelante tu vida. Fíjate, ariano, cuando te surja una idea triste y te parezca que las cosas no están saliendo bien, no te lamentes ni te quejes porque eso no resuelve nada. Claro, una cosa es confiar tus preocupaciones a un buen amigo, para eso son, pero otra muy distinta es estar todo el tiempo quejumbroso, negativo y triste. Si sonríes, la vida te devolverá esa sonrisa porque la vida responde con un eco, un espejo.