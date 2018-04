Aries – Jueves 26 de abril del 2018: tiempo de recuperación de valores

Las cosas no son tan fáciles y por eso debes obrar con mucha prudencia para no cometer errores. Haz todo como tenías planeado. Este es un jueves de importantes decisiones, ariano. Puedes comenzar una vida nueva junto a quien tanto te impacta emocionalmente. Ahora todo puede ser diferente para ti.

No te lamentes por el pasado ni pienses en los errores cometidos sino mira firmemente tu presente y tu futuro. Saldrás adelante de cualquier situación complicada si te lo propones. Hay buenas noticias asociadas con el azar, los concursos y rifas. En estos días vas a conocer una persona muy significativa para tu vida.

Amor



Es momento de zanjar viejas heridas de amor, pero al mismo tiempo, no dejarte engatusar nuevamente con engaños y falsas palabras. Si esa persona de tu pasado vuelve a insistir y tu experiencia no fue buena, no aceptes sus promesas fallidas.