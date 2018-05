Aries – Jueves 24 de mayo del 2018: tiempo de armonización y equilibrio

Trata de entender lo que está sucediendo para que le pongas remedio, ariano. Las cosas a veces parecen de una forma cuando realmente son de otra y en este jueves es necesario que veas con claridad lo que está aconteciendo en tu relación para que no yerres.

Te sentirás con más energía y vitalidad, pero para poder aprovechar bien esa influencia positiva debes vigilar lo que comes y modificar hábitos negativos. No te comprometas a realizar trabajos para los cuales no estás totalmente capacitado ni listo pues luego te sentirías presionado y te causaría ansiedad.