Aries – Jueves 23 de agosto de 2018: el amor toca tu corazón

Estarás al frente de un negocio o asumirás una nueva responsabilidad que te ayudará a conquistar una mejor posición dentro de tu empresa. Si no tienes trabajo este es el momento de conseguirlo. El tono brillante que te envuelve este jueves acentúa tu carisma natural y cuando menos pienses estarás en el lugar que te corresponde.

Los buenos momentos llegan ahora por si solos, no tienes que buscarlos. Sin embargo, debido a ciertas actitudes inestables de tu vida sentimental tiendes a pensar que estás siendo engañado o que tu relación está en peligro. Respira hondo. Saca esas ideas de tu mente porque no te conducen a nada nuevo, Aries. Felizmente tus cuestiones amorosas están bien auspiciadas. Todo está en tu imaginación.

Amor

Entras en una etapa de ensueños y romances. Tu fantasía se excita y el trino planetario que estás viviendo hoy adorna tu personalidad con un toque de poesía y ternura que atrae a ti el amor. No te dejes llevar por nada negativo en este jueves maravilloso donde todo lo bueno es posible para ti, pero solamente si cambias de actitud.

Salud

Estás en un tono magnífico para empezar algún tipo de tratamiento de salud que te ayude a bajar de peso sin exagerar. No se trata de dejar de comer sino de hacerlo de una manera racional sustituyendo ciertos alimentos por otros más nutritivos. En unos días tu regente Marte volverá a estar directo y experimentarás una gran entrada de energía.

Trabajo

No te dejes influir por esos comentarios de personas exageradas y cargadas de problemas a quienes les encanta propalar rumores y asustar a los demás con cuentos de despidos laborales y con historias tristes y negativas pues esto te agriaría la vida.

Dinero y fortuna



Estás claro en el área de juegos lícitos, pero para aprovechar las ganancias que surgen del azar deberás usar toda tu prudencia, y al mismo tiempo dejarte llevar por la intuición y atreverte a apostar en un negocio arriesgado. Si no te arriesgas no podrás saber si tenías o no la razón.