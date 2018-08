Aries – Jueves 2 de agosto de 2018: con la Luna en tu signo te abres más al amor

Amor

Estás en un momento feliz y la última palabra en el amor aún no se ha dicho aunque te parezca lo contrario. Tu intuición y las condiciones presentes se combinan bien.

Salud

Trabajo



Si tu trabajo no te gusta del todo, ve pensando cambiarlo por lo que de veras te satisface básicamente si al concluir tu jornada laboral no experimentas una sensación de plenitud y satisfacción personal. No obstante, cuidado con las precipitaciones durante esta etapa de planetas retrógrados.