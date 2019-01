Aries – Jueves 17 de enero de 2019: la Luna geminiana te vuelve muy locuaz

Hay ternura y amor en un gesto que llega a tu corazón particularmente porque procede de quien pensabas te había olvidado. Recuerda que no todas las personas se expresan de la misma manera.

Hay quienes repiten constantemente que “te aman”, otros no lo hacen, pero no quiere esto decir que no sientan el amor sino que son más parcos y así cuando te lo dicen es todo un evento. La Luna está hoy jueves en un signo de aire contribuye a que te sientas más inspirado, aprovecha ese impulso.