Aries – Jueves 14 de diciembre 2017: Te lanzarás a una nueva aventura sentimental

Noticiero astrológico: Hoy jueves la Luna sigue en tránsito por el signo de Escorpión mientras que los planetas Mercurio y Urano continúan retrógrados.

¿Te sientes agotado, Aries? Te asombrarás lo bien que te viene un ligero descanso. Unas horas más de sueño, una siesta o un período corto de inactividad obrarán maravillas en tu salud. No dejes que tus preocupaciones te causen insomnio o malos sueños. Limítate a hacer bien tu trabajo y no te inquietes por lo que otros estén haciendo ya que tus observaciones y consejos no van a ser apreciados y estarías perdiendo tu tiempo, y energía. Que cada cual piense como quiera. Una inspiración súbita o una corazonada te pondrán en el camino del amor cuando pensaste que ya no era para ti.



Amor

Si estabas pensando conversar abiertamente con tu pareja sobre una cuestión escabrosa podrás encontrar las palabras adecuadas para que tus palabras caigan en oídos receptivos y las pláticas sean constructivas y reconciliadoras. Hazlo ya, no dilates el encuentro, pero no dejes que la impulsividad guíe tus pasos pues con Mercurio retrógrado estás algo temerario e imprudente, ariano.

Salud

Vigila tu salud. Reporta a tu dermatólogo cualquier cambio significativo en una mancha o lunar y presta atención a tu piel que es el reflejo externo de tu interior. Si te expones al Sol debes extremar tus precauciones y no olvidar las cremas protectoras.

Trabajo

Actúa de forma directa en todo momento. Si andas con rodeos perderías tiempo y energía y finalmente nadie entendería nada. Habla abiertamente y sin reservas. Se concreto a la hora de aclarar con un compañero de trabajo una cuestión delicada o una instrucción laboral.

Dinero y fortuna

Revisa bien todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Antes de arrojarte a una inversión poco explorada es menester que pongas tus asuntos en orden y luego asociarte inteligentemente con personas expertas y conocedoras de asuntos financieros, pero no hagas nada sin informarte bien.



Un día para investigar y descubrir todo