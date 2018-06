Aries en junio del 2018: la creatividad será tu sello

Este mes de junio, también llamado el mes del solsticio, estarás en un tono altamente creativo, ariano. Vas a poner punto final a muchas situaciones que te han mantenido atado y sentirás una onda entusiasta a tu alrededor que envolverá tu presencia con un halo realmente encantador. Has aprendido las lecciones que te ha dado la vida y ahora las podrás aplicar. A partir del día 7 cuando la Luna entre en tu signo tu sexto sentido estará muy agudo, atiende tus intuiciones durante todo ese período que se extiende hasta el novilunio del 13.

Amor

La primera quincena del mes de junio será portadora de gratas nuevas en tu horizonte sentimental y dentro de poco tiempo estarás preparando tus maletas para un viaje corto asociado con alguien que representa mucho para ti dentro de tu vida amorosa. No hagas nada precipitadamente, pero al mismo tiempo toma decisiones prudentes y efectivas que denoten calma y madurez por parte tuya, sobre todo en el plano afectivo. Es un momento de reflexión en tu relación de pareja, si la tienes, y si no la tienes es un mes para ir tomando las cosas como se vayan presentando. Pregúntate a ti mismo si de veras estás genuinamente interesado sentimentalmente en esa persona o si solamente es un capricho, no te engañes ni engañes.