Aries en enero de 2019: ¡Energía pura con tu regente directo en tu signo!

Amor

El amor, es o no es. Tú eres muy intenso y sensible, pero no todos son así. Por eso no trates de convertir a nadie a tu manera de ser, sino más bien busca tu pareja en quienes saben comprenderte y entienden tu sensibilidad y fuego ardiente, impulsivo y apasionado a la hora del amor. Deja una relación fría que no te llevará a ningún lado.