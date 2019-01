Aries – Domingo 6 de enero de 2019: un desenlace feliz en el amor

Este es el domingo de lo inesperado e insólito pues tu signo se matiza con la fuerte energía de tu regente, el planeta Marte, en tu signo y el tránsito directo de Urano en tu signo combinado con el eclipse solar. Demuestra tu temperamento y no te inhibas ni calles cuando estés frente a quien te interesa.

Amor

Cambia tu paisaje afectivo y lo que te parecía improbable en el amor se materializa de una manera positiva. No te inquietes si algo no te sale como lo has planeado ya que felizmente aquello que esperabas ahora se va a resolver de una forma amistosa.