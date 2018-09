Aries – Domingo 30 de septiembre de 2018: tu conciencia se expande, el amor crece

Ahora que la Luna se desplaza al elemento aire, muy compatible contigo que eres fuego, en este domingo, aprovecha esta energía para reactivar tu intimidad. Tu vida amorosa debe transcurrir entre tú y tu pareja sin interferencias de terceras personas. No obstante, si convives con tus suegros o con otros parientes toma las cosas con calma y no des respuestas bruscas.

Actúa con diplomacia y no dejes que un gesto impulsivo estropee una reconciliación con alguien que merece la pena ser tomado en cuenta. Generalmente no tenemos que arrepentirnos de las palabras que no dijimos en un momento de enojo, ariano.