Aries – Domingo 29 de abril del 2018: un fin de mes como lo habías soñado

La influencia de los astros es positiva para ayudarte a entender mejor las circunstancias que te rodean, pero pueden causarte problemas si no canalizas tus emociones y respondes de forma impulsiva. Contrólate, Aries.

Amor

Tu corazón es muy noble y generoso, así que no vayas a confundir un sentimiento de compasión con uno de lástima y dejarte manipular emocionalmente por gente oportunista que se vale de la amistad para otros fines.

Salud

Mantén tus planes como sabes. No ocupes tu mente en cuestiones ajenas a tu salud pues este día es para descansar, desconectarte de tus problemas y hacer a tu paso lo que has deseado realizar durante la semana.

Trabajo



Este no es el momento de las precipitaciones sino de la prudencia ya que se presentarán situaciones novedosas que deberás enfrentar con decisión para no complicar tu semana laboral con lo que no puedes hacer en tiempo y forma.