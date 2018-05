Aries – Domingo 27 de mayo del 2018: un escenario distinto en el amor

Noticiero astrológico: la Luna sigue en Escorpión, hoy domingo que es el día de la vibración universal del siete. Los planetas Júpiter, Saturno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, continúa directo en Acuario.

Este es el tiempo de los cambios positivos en el que entenderás mejor lo que debes hacer para conseguir tus metas. En cuestiones económicas hay reconocimiento para ti, ariano. Tus esfuerzos se recompensan con un aumento salarial y una promoción en tu trabajo.

Tu percepción de tu mundo interior, acentuada ahora con el tránsito de tu regente, Marte, por un signo muy compatible con el tuyo, te permitirá enfrentar con más claridad los problemas de tu vida afectiva y sacar adelante tus planes. No te lamentes por lo que no puedes resolver, no tiene sentido, es una pérdida de tiempo y te aleja de lo realmente importante.

Amor



Una vez que entiendas que no puedes hacer todo a tu manera lo transformarás positivamente y convertirás algo que te parecía triste o negativo en una experiencia alegre que te ayudará a disfrutar mejor la vida. Se trata de un proceso de aprendizaje que en tu caso, Aries, se vuelve más complicado debido a la naturaleza dominante de tu signo de fuego, el primero del zodíaco.





Salud



No sigas posponiendo lo que debes hacer. No olvides que una boca mal atendida o unos pies sin cuidar pueden causar otros trastornos en el organismo. No se trata solamente de una cuestión estética sino de salud. El cuerpo funciona como un todo y eso es lo que debes tener presente siempre, Aries.

Trabajo



Tu vida asciende en un ritmo constante y si te esfuerzas como debes no solo mejorarás tu situación sino ganarás más, inclusive si estás ahora desempleado conseguirás lo que buscas si insistes, el secreto está en tu persistencia, no lo olvides, no cejes en tus esfuerzos pues cada día te acerca más a tus metas.

Dinero y fortuna



Se avecina un ciclo muy afortunado en los negocios si atiendes las intuiciones y corazonadas que te llegan y las aplicas sin estar esperando que sean otros los que dedican por ti. Eres tú, y nadie más, quien debe forjar su propio destino económico en estos momentos. Felizmente, con tu actitud e iniciativa te resultará relativamente fácil lograrlo, solamente pon a funcionar tu voluntad.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu manera de expresarte y comunicarte con los demás, directa y sincera.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Aries: insistir en lo que sabes no tiene ya vuelta atrás.

¿Qué debo evitar?: las acciones alocadas o atropelladas sin tomar en cuenta los detalles.

Predicción de pareja para hoy domingo