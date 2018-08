Aries – Domingo 26 de agosto de 2018: una estupenda lección de vida

Sin embargo, debido a la proximidad del tránsito de tu regente Marte que ocurrirá mañana lunes, también puedes encontrarte en un tono posesivo y tus preguntas e insinuaciones podrían crear sospechas y situaciones difíciles en tu relación. Sé prudente y no te arrepentirás de lo que sucede en tu realidad sentimental, ariano.

Amor

Este movimiento astral aumenta tu versatilidad y te confiere facilidad de palabra y expresión. No te dejes llevar por celos ni por los cambios de carácter, aplica tu intuición, pero únela a tu sentido común y experiencia.

Salud

Trabajo



Si estás haciendo algo que no te agrada y la remuneración económica que estás recibiendo no te satisface habrá llegado la hora de empezar a explorar otras alternativas laborales, pero sin perder tu vínculo actual para no quedarte en el aire.