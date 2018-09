Aries – Domingo 23 de septiembre de 2018: una nueva etapa en el amor

La constancia desplegada en el cumplimiento de un proyecto personal que te habías propuesto a ti mismo ha comenzado a rendir sus frutos. Pronto verás materializado de manera muy productiva muchos intereses económicos que pensaste no alcanzarías, Aries, y habrá resultados concretos en las gestiones que te has propuesto. Este domingo marca para ti el inicio de una etapa de reevaluación de muchas cosas que estás haciendo, la toma de conciencia para cambiar lo que no funciona y una nueva directriz en tu vida sentimental.