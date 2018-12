Aries – Domingo 23 de diciembre de 2018: un escenario distinto en el amor

Si te está cortejando o tratando de ganar tu amistad alguien que hace ostentación de sus bienes materiales ten mucho cuidado. No te dejes deslumbrar por gestos y palabras exageradas y mira más allá. Evita asociarte con ese tipo de gentes que tienen muy poco positivo que aportarte pues siempre están hablando de ellos.



Salud

Cuídate tú y también cuida a quienes amas. Si pensabas visitar a un enfermo en algún hospital o realizar una visita donde hay niños o ancianos y tienes catarro, estás tosiendo o no te sientes bien, no vayas a verles para no contagiarles. Te lo agradecerán.