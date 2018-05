Aries – Domingo 20 de mayo del 2018: un desenlace feliz en el amor

Amor

Venus en Cáncer y la Luna en Leo. Esta combinación acentúa tu sensibilidad y manera de ver la realidad. Las circunstancias que están coincidiendo en tu vida amorosa son intensas. Aprovecha esta oportunidad para terminar con una duda. Las sospechas y las desconfianzas no son nada saludables en una relación.

Salud

Felizmente, ariano, estás en un buen tono de salud. Este domingo no hay nada que pueda complicarse si sigues tus tratamientos médicos y tu ritmo de vida normal y sano. ¡Cuídate más!

Trabajo



Te llegará un chisme que si lo propalas te crearía problemas en tu centro de trabajo. Sigue tus intuiciones y no te dejes llevar por los comentarios de esas gentes ya que no te conviene ni para tu vida laboral, ni personal. Mantén un tono prudente y aunque algo no te guste, mejor te callas, a menos que sea necesario poner las cosas en su sitio.