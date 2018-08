Aries – Domingo 19 de agosto de del 2018: un desenlace feliz e inesperado

La influencia planetaria que está ocurriendo en tu paisaje afectivo te impulsará a buscar nuevas opciones y soluciones que hasta ahora no habías considerado. Felizmente, la buena energía de Júpiter, directo, estás en un tono abierto, con más profundidad para entender y discutir menos.

Todo esto revoluciona de forma positiva tu vida amorosa y aquello que te inquietaba se empieza a solucionar ingentemente. No te dejes envolver por falsas promesas.

Amor



Surge una aventura romántica. No te detengas y sigue adelante sobre todo si estás libre, o tu relación está al terminarse. La felicidad no espera. Tu carisma está en alza, pero no te exceda ni permitas que las gentes negativas te manipulen y te lleven a dónde ellos quieren.