Aries – Domingo 18 de febrero 2018: hay mucha sensibilidad en tu horóscopo

Noticiero astrológico: La Luna transita por el signo de Piscis moviéndose hacia tu signo Aries. Comienza a regir el signo de Piscis, Mercurio entra directo en Piscis. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente el planeta Marte sigue directo en tránsito por el signo de Sagitario.

Con el inicio del signo pisciano en el horóscopo tu signo Aries recibe un impacto emocional fuerte. Es lo que más necesitabas para entender mejor lo que está sucediendo a tu alrededor y comprender que posiblemente has estado buscando el amor o la fortuna en los lugares equivocados. Estos próximos días de febrero serán un verdadero “abrir de ojos para ti”. Hoy domingo que la Luna entra en tu signo te sentirás muy sensible y estarás pensando en quien una vez estuvo a tu lado y ya no está. ¡Ánimo, ariano, lo superarás!



Entra el mes de Piscis, se abren nuevas posibilidades y horizontes en tu vida Este mes de febrero, el día 18, comienza a regir el signo de Piscis, unido a la entrada de Mercurio directo en Piscis y también el inicio del mes de la liebre en el horóscopo chino en este año del perro de tierra recientemente comenzado. Piscis es un signo de agua y es el último del zodiaco. Se conoce como el signo del poeta y del místico. Tanto el poeta como el místico tratan con el mundo de la imaginación o del ámbito que se halla más allá del mundo material. Como todos los signos de agua, Piscis se comunica con su entorno principalmente por medio de sus sentimientos. Los nativos de Piscis tienen cierta inclinación natural a hundirse en si mismos, hasta descender a las profundidades del subconsciente. A Piscis le atrae lo oculto, y se identifica con lo que está más allá del mundo cotidiano que vemos y conocemos con nuestros sentidos físicos. En general los piscianos tienden a ser modestos y serviciales, muy sensibles y empáticos –o sea, se pueden poner en el lugar de los demás. El signo Piscis es muy compatible con Cáncer y Escorpión, que también son de agua, y con Tauro, Capricornio y Virgo, de tierra, este último su opuesto. Tu signo te confiere mucha imaginación y sensibilidad, compasión y bondad, intuición y una gran capacidad para el sacrificio personal. En tus aspectos positivos eres idealista, desprendido y místico, pero cuidado porque si dejas aflorar las partes negativas de Piscis puedes llegar a ser muy impreciso y difuso, de poca voluntad, sugestionable y fácilmente manipulable, escapista e irreal. El astro regente de Piscis es el planeta Neptuno aunque tradicionalmente era Júpiter, antes de descubrirse Neptuno en 1846. El color de Piscis es el azul marino y entre las piedras del signo están la llamada piedra lunar y también el cuarzo blanco. Piscis es un signo de polaridad negativa, yin, su día más favorable el viernes. Aries

Te envuelve un tono romántico

Durante todo este mes de Piscis tendrás a tu regente, Marte, directo en tu elemento, fuego, o sea en tránsito por Sagitario. Debido a esta combinación de fuego con agua debes actuar con mucho tacto social durante todos estos días. Esto implica que antes de hacer algo motivado por un impulso emocional lo pienses bien, y no te dejes llevar por una idea obsesiva o una sugestión que podría encauzar mal tu energía. Tienes muy buenas perspectivas frente a ti, pero en tus manos está aprovecharlas bien para no dejarte llevar por quienes ven peligros en todas partes y lo que hacen es desalentarte. Una cosa es la precaución, otra la inacción por temor al fracaso. En el plano amoroso es un mes de sentimientos encontrados, de comprender mejor la naturaleza de quien está a tu lado, un tono romántico te envuelve, Aries. Tauro

Tus intuiciones serán muy atinadas

Durante este mes en que tu regente, el hermoso planeta del amor, Venus, transitará precisamente por Piscis hasta el día 6 de marzo que entre en Aries todo se transforma en tu entorno. Has entrado en la segunda mitad del mes del amor. Estas combinaciones planetarias inciden de forma positiva en tu horóscopo y te ayudan a materializar lo que hasta ahora era simplemente un sueño, una aspiración, una promesa que estaba sin cumplir. Se avecinan momentos muy felices entre tú y otra persona. Por otra parte, te recomiendo atender tus intuiciones que durante este ciclo serán muy atinadas y te ayudarán a descubrir amor, y fortuna, taurano. Géminis

Mercurio directo, el amor llama, buena comunicación

Febrero trae consigo muchas inspiraciones a tu vida, recuerda que ahora cuentas con la buena energía directa de tu regente, el planeta Mercurio, que entra precisamente en Piscis al iniciarse este ciclo. ¿Qué significa esto? Básicamente que debes seguir una meta de forma consciente y disciplinada, no descuidando los detalles ni dejando todo a la casualidad. Tu signo geminiano, juvenil, fresco y ágil de mente recibe ahora ese impulso interno que necesitabas para echar adelante esos planes de has estado posponiendo desde hace tiempo y ahora habrá llegado el momento de materializarlos. Con esa actitud lograrás lo que a otros le parecía imposible. ¡El amor llama! Cáncer

Resolverás felizmente una duda de amor

Tú eres un signo altamente intuitivo y en este mes de Piscis al encontrarte en el medio de tu elemento agua esas cualidades positivas cancerianas se exaltan. Sin embargo, a veces te quedas pasivamente esperando por las soluciones y otras personas se te adelantan. Este mes de Piscis, en el que tu regente la Luna está haciendo aspectos muy favorables con Venus y Mercurio se inclina la balanza a tu favor, algo que te ayudará notablemente a resolver cualquier dificultad que surja los últimos días del mes cuando se presente un aspecto algo conflictivo dentro de tu horóscopo. Aplica esta energía imperante en tu signo para poner en marcha los planes que te propusiste al iniciar el 2018, pero que por un motivo u otro los has ido posponiendo. Resolverás felizmente una duda de amor. Leo

Encrucijadas sentimentales

El mes de Piscis que es del elemento agua te colocará a ti, Leo, que eres de fuego en un tiempo de encrucijadas sentimentales en el que ocurrirán importantes eventos cósmicos. Si tienes alguna duda no la manifiestes públicamente, debes ser muy prudente, y sobre todo, no hagas comentarios que puedan comprometerte ni le digas algo hiriente a esa persona que amas porque las palabras una vez lanzadas son como las flechas que luego de disparadas no se pueden recoger y terminan causando daño. Deberás ser muy cuidadoso, sobre todo los últimos días del mes, si vas a empezar algo nuevo. Esto no quiere decir que te abstengas de hacerlo, sino que si lo vas a hacer, refuerces tu atención y no te lances a lo primero que surja. Virgo

Rige tu opuesto, sueños se materializan

Este es un mes muy importante para ti, Virgo, ya que está rigiendo tu signo opuesto, o sea, Piscis. Es un ciclo en el que la realidad y la fantasía se confunden, los sueños se materializan y las circunstancias son cambiantes. Comienzas el mes de Piscis muy inspirado y si eres de los que se encuentran solos no experimentarás sentimientos de soledad ¡al contrario! Respirarás libre, fresco, independiente, dispuesto o dispuesta a recomenzar y hacerlo esta vez mejor que antes. Tus pasos serán concretos. No obstante, hacia finales de mes no te precipites, sé muy objetivo, pon los pies sobre la tierra. Libra

Sé tú mismo y el amor te sonreirá

En el mes de Piscis debes acentuar tu tacto social y evitar argumentos y confrontaciones que no te ayudarían en nada, y que por cierto no tienen que ver nada con la naturaleza equilibrada y armónica de tu signo librano. Las primeras semanas del mes procura resolver lo que tienes pendiente para que cuando llegue la última semana de febrero no te tome todo de golpe y se te compliquen las cosas. En el plano sentimental tiendes a estar muy sensitivo y podrías sentirte incómodo con una frase mal escuchada o por haberte guiado por apariencias. Sé tú mismo, y verás cómo el amor te sonríe. Escorpión

Hermoso mes en tu realidad sentimental

Estarás muy solicitado en el resto de este "mes del amor" y en el de Piscis. Se trata de un signo del elemento agua, como el tuyo. Vas a "querer arreglar el problema a todo el mundo" y estarás muy ocupado u ocupada atendiendo visitas, escuchando quejas y solicitudes, moviéndote de un lado para otro. Se te aproximarán amigos, parientes, vecinos y compañeros de trabajo para que les ayudes, orientes, les extiendas tu mano generosa. Felizmente podrás hacerlo y ganarás prestigio, fortalecerás tus relaciones personales y tendrás un mes de adelanto en todo lo que hagas. Un mes muy hermoso dentro de tu realidad sentimental, Escorpión. Sagitario

Pones un toque “picante” en una relación

El mes de Piscis marca el período de los inventos amorosos, de las ideas felices y los cambios de actitud. Tu regente, Júpiter está en tránsito por Escorpión que es un signo de agua muy compatible con Piscis que está rigiendo ahora. Se avecina una etapa activa dentro de tu vida sexual. Surgirán múltiples actividades, obligaciones y proyectos. En el plano sentimental todo se transforma. Te encontrarás en el medio de una etapa innovadora que asombrará a todos por la forma directa, creativa y original con la que abordas una relación que le estaba faltando cierto toque "picante" para que se robusteciera. Capricornio

Tu empatía te ayudará a solucionar problemas

En este mes de Piscis continuará el tránsito directo de tu regente, Saturno, por tu signo en el largo retorno de los 30 años. Piscis es del elemento agua, y tú eres de tierra, hay mucha afinidad entre ambos. Tu proverbial disciplina y la constancia que te caracterizan serán los elementos claves que te ayudarán a resolver cualquier situación complicada que surja. Saldrás airosamente de las pruebas. En el aspecto amoroso tiendes a estar hipersensitivo así que no te sientas mal si escuchas algo que te inquiete, recuerda que a veces las personas dicen cosas bajo un impulso emocional, pero realmente no las sienten. Felizmente el aumento de tu empatía te ayudará a ponerte en el lugar ajeno y a vivir plenamente tu vida. Acuario

Comienza tu “nuevo año de vida”

Ha terminado tu mes y ciclo de cumpleaños e inicias lo que se llama "tu nuevo año de vida", o sea, el que transcurre inmediatamente después de terminado tu período anual de aniversarios. Gracias a la extraordinaria sensibilidad que tendrás durante este mes de Piscis serás capaz de percibir el más mínimo cambio de humor en tu entorno. Una perspicacia tan desarrollada puede causar confusión interna. Actúas como una esponja absorbiendo todo sin discriminación, y luego te preguntas cuáles son tus propias emociones y opiniones. Evita la disgregación. Urano, tu regente, sigue directo en el elemento fuego y tus ideas son atrevidas, osadas. Piscis

Descubres un tesoro dentro de ti mismo

¡Felicidades pisciano, ha comenzado tu mes! Con tu regente Neptuno en tu signo y con Venus, planeta del amor, y Mercurio, planeta de las comunicaciones, ambos directos en Piscis estás más que equipado para tener un mes estupendo. Recuerda, pisciano, que es en tu mente donde se encuentra la clave de la inteligencia emocional y por eso es tan importante que durante este mes dediques más tiempo a tu reposo, a verlo todo con objetividad y no adelantarte a los acontecimientos. Estarás haciendo algo que hacía tiempo deseabas hacer, pero que por motivos ajenos a tu voluntad no podías realizar. Será tu ciclo de logros y resultados tangibles ¡felicidades, Piscis, lo mejor te espera!

Amor



Felizmente con la Luna en tu signo el toque amoroso se inunda con sensibilidad y poesía. Tus arranques emocionales son fuertes, pero al mismo tiempo sabes canalizarlos de modo tal que pones el corazón en un lado, y la mente en otro cada uno en su sitio en diferentes platillos de la balanza y el resultado será muy bueno pues notarás cómo el amor adquiere otra realidad a partir de ahora en tu vida.



Frase del día: a veces hay que pensar con el corazón, otras con la cabeza, pero siempre es mejor equilibrar ambas cosas.





Salud



Tu punto álgido, como siempre, es tu cabeza, Aries, por tanto evita las situaciones estresantes y no te dejes incomodar por nada. No es fácil pues siempre hay problemas y situaciones que resolver, pero no es imposible sobre todo cuando está en juego la salud y el bienestar tuyo y de quienes amas.

Trabajo



Estás en el mejor de los momentos para lanzarte a algo nuevo en tu vida laboral, puede ser una promoción, asumir otra responsabilidad o encontrar la posición que te interesa. Si has estado con problemas de falta de trabajo o desempleo este mes que se inicia hoy –o sea el mes de Piscis- es el preludio a lo que será tu ciclo de cumpleaños en marzo el cual resultará muy prometedor.

Dinero y fortuna



Debido a que tienes a la Luna en tu signo tu intuición está muy clara y si la sigues podrás atinar a números en sorteos, rifas y loterías. Sin embargo, no te confíes solamente en el azar puesto que ahora requieres un esfuerzo extra ya que se avecinan algunos gastos inesperados para los cuales has de estar preparado.



Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: moderado, medio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la intuición que proviene de la Luna en tu signo en horas de la tarde que te inspirarán a cambiar muchas cosas.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Aries: preocuparte por cosas menores que luego terminan causándote estrés.

¿Qué debo evitar?: envolverme en situaciones en las cuales no he sido llamado.

Predicción de pareja para hoy domingo



La mejor relación de hoy: este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Acuario, Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Piscis, Virgo o Capricornio.

Tu compatibilidad actual: en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos en este día que la Luna transita por tu signo, aunque es mejor en los signos de fuego y aire que en los de agua.

Si estás soltero o soltera: no te apresures a dar el “sí” a esa persona que te interesa, espera un poco y será mejor para los dos.