Aries – Domingo 16 de diciembre de 2018: no te preocupes por un contratiempo inicial

Salud Relájate tanto física como mentalmente ¡lo requieres, ariano! Pon tus asuntos en orden y actúa con decisión dejando atrás todas las preocupaciones que no puedes resolver este día.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este domingo: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu iniciativa ariana que te ayudará en todo momento.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Aries: prometer algo que sabes bien no podrás cumplir y te causaría tensiones.

¿Qué debo evitar?: derrochar el dinero en compras extravagantes.

Frase del día: no creas en el “deporte de la caza” pues quien disfruta aterrorizando y matando animales indefensos no es una buena persona.