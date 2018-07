Aries – Domingo 15 de julio de 2018: escuchas noticias que te alegrarán sobremanera

Un cambio de actitud es todo lo que necesitas para encontrar el camino de la felicidad pues si sigues pensando en una desilusión del pasado no podrás vivir tu presente. El movimiento de la Luna al elemento tierra te ayudará mucho a consolidar lo que ahora tienes en tu vida.

Amor

Sigue tus corazonadas, Aries. En estos momentos si estás soltero o soltera habrá cambios en tu escenario sentimental. Lo principal es que no seas rígido ni inflexible sino que procedas siempre con flexibilidad, adaptándote a los cambios que se están presentando.

Salud

Un malestar pasajero podría perturbarte en horas de la mañana afectando las partes del cuerpo más sensibles de tu signo Aries que se encuentran en la cabeza. No te inquietes pues según pase el día te recuperarás y en el atardecer te sentirás mejor.

Trabajo



Si has sufrido algún percance laboral, te has quedado sin empleo o has tenido una dificultad similar en tu familia trata de verlo todo con más calma. Lo más posible es que todo esto sea para tu bien y después de terminado este ciclo de tu regente, Marte, retrógrado, habrá algo mejor.