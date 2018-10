Aries – Domingo 14 de octubre de 2018: se consolidan tus proyectos

Con el tránsito de la Luna por el elemento tierra estás empezando un ciclo muy bueno que promete lo mejor para ti, ariano. El domingo que estás viviendo es una especie de umbral para el cambio significativo que va a ocurrir a partir de mañana lunes dentro de tu vida amorosa ya que te encuentras con tu ser interno y tomas decisiones que te ayudarán a reconsiderar lo que has venido haciendo y cómo lo haces. Tus ímpetus te ayudarán si los canalizas adecuadamente y no te dejas llevar por emociones alocadas o descontroladas.

Amor



Algo imprevisto puede presentarse, Aries. Es posible que alguien de tu pasado se aparezca nuevamente. No lo rechaces a menos que ahora estés disfrutando una buena relación y no quieras complicarte la vida con algo que ya es historia. Sin embargo, si al estar frente a esa persona aún sientes algo, no te cierres las puertas de la exploración afectiva, siempre se puede dar otra oportunidad.