Aries – Domingo 10 de junio del 2018: un fin de semana de mucha tranquilidad

Si estás en busca de una compañía sentimental estable, tranquilo, pues vas a tener éxitos con esa persona que te interesa. Si ya la tienes, entonces no compliques tu presente con suposiciones, sospechas o celos que no tienen nada que ver con esta etapa final del primer semestre del 2018 que estamos viviendo.

Amor

Salud

La Luna taurana incide positivamente sobre tu signo ariano ayudándote a experimentando una mejoría notable en tus afecciones crónicas. La buena salud que ahora disfrutas te llena de vitalidad. No la malgastes haciendo disparates tales como exponerte desabrigado a la intemperie.

Trabajo

Durante la próxima semana laboral aplica tu energía y creatividad para sacar el volumen laboral grueso. Enfoca tu atención en los asuntos esenciales de tu trabajo y no pierdas tu tiempo en detalles irrelevantes pues se presentarán muchas interrupciones que debes obviar.

Dinero y fortuna



Si ocurre alguna demora en un pago o un dinero que esperas no te angusties. Tómalo todo con mucha calma y serenidad para que puedas encauzar adecuadamente tus ideas y no agobiarte pensando que no podrás hacerle frente a tus obligaciones. Ya se ve la luz al final del túnel.