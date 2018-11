Angelique Boyer da bofetadas reales en ‘Amar a muerte’

Claudia Martín, la villana de la novela ‘Amar a muerte’ charló con Univision Entretenimiento y reveló que las bofetadas que se da con Angelique Boyer no son actuación: “Acordamos desde un principio que las cachetadas sí se iban a dar porque si no, no se iba a ver real”.

Como prueba del profesionalismo, Claudia Martín quien da vida al personaje de Eva Carvajal varias ocasiones, hasta que la bofetada quede mejor: “La primera cachetada la tuvimos que hacer como cinco veces recuerdo y yo decía: no me arde, no me duele, y mientras no se vea en cámara que ya estaba roja mi cara yo puestísima en repetir”.

Si bien, es trabajo, eso no significa que Claudia no sienta: “La verdad es que tiene la mano pesada (ríe) no es cierto, lo que pasa es que en esta ocasión me toca hacerle la vida imposible a Angelique que se llama Lucía Borjes en la novela, entonces hay muchos enfrentamientos a lo largo de la historia y estoy encantada con este proyecto”.

La actriz de 29 años, que en octubre de 2019 contraerá matrimonio con el productor de televisión y teatro Andrés Tovar, aseguró no hay diferencias con Angelique Boyer, sólo en la pantalla: “Angie es una actriz maravillosa, muy respetuosa y sobre todo eso que siempre da mucho gusto aprender de actrices como ella”.



