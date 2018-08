Acuario – Viernes 31 de agosto de 2018: tu mundo interior se expande

Una persona que conocerás a través de la Internet o en un encuentro social empezará a interesarse en ti más de la cuenta. Si estás soltero o soltera explora esa vía, pero no te hagas muchas ilusiones. Se puede presentar un viaje inesperado o una promesa que no se cumple, una cita a la que se falta, algo que no sale como esperabas. ¿Lo más adecuado? Tomarlo todo como se vaya desarrollando.