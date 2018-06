Acuario – Viernes 29 de junio del 2018: se avecina un evento feliz en tu vida

Antes de aceptar un favor fíjate si está condicionado a algo que deberás hacer después y que te complicaría. Mucho ojo con las cosas aparentemente “fáciles”, acuariano. Tienes una tendencia a decir cosas inadecuadas o reprochar a tu pareja sin motivo aparente. Mejor guárdate esos comentarios, no les des cabida en tu corazón para no entristecerte. Fluye con la corriente de la vida.

Amor

Salud

Trabajo

Si tu trabajo no te gusta del todo, ve pensando cambiarlo por lo que de veras te satisface básicamente si al concluir tu jornada laboral no experimentas una sensación de plenitud y satisfacción personal. Debes hacer lo que te agrada.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este viernes: alto, intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu actitud decidida, resuelta y dispuesta a cambiar lo que debe ser cambiado.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo: inventar excusas o pretextos para no hacer lo que debes hacer. .

¿Qué debo evitar?: perder el tiempo en comentarios interminables y polémicas en redes sociales que no me conducen a ninguna parte.