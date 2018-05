Acuario – Viernes 25 de mayo del 2018: tu nivel de asombro está en aumento

Quien vale la pena espera por tu iniciativa, no demores tu dicha. El amor requiere sacrificios para conservarlo. Alguien con quien tuviste negocios hace tiempo tratará de entrar en contacto contigo para reiniciar una sociedad que te ayudará a sacar adelante tus finanzas y ponerte nuevamente en control de tu economía de una forma próspera y directa. Esta es una etapa de muchas transformaciones.

Amor

Salud



No te plantees metas de salud demasiado ambiciosas e irreales como querer bajar mucho de peso en una semana pues esto lejos de ayudarte podría desalentarte y causarte frustraciones. Las dietas antinaturales, artificiales y que no tienen sabor, no resultarán.