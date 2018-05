Acuario – Viernes 18 de mayo del 2018: lo mejor está llegando, no te agobies

Ahora se abrirán para ti nuevos horizontes y posibilidades de ser feliz así que no traigas al presente nada triste que pueda comprometer tu dicha puesto que la vida, Acuario, es un proceso que ocurre cada día y eso tú lo sabes muy bien debido a la naturaleza independiente, espontánea y revolucionaria de tu signo del elemento aire.

Amor

Si combinas tu calidez humana con las intuiciones que recibes podrás conquistar ese corazón y fortalecer una relación que parecía algo confusa. No temas, tu insistencia dará frutos, recuerda que eres un signo que no se da por vencido fácilmente.

Salud



Cuida más lo que comes, no lo hagas “para salir del paso”, y por favor ¡lee las etiquetas en los productos! Si compras alocadamente, guiándote solo por el anuncio y no lees lo que estás consumiendo podrías estar tirando tu salud y tu dinero a la basura. Hay productos que falsamente se promocionan como jugos naturales y son simplemente colorantes, y agua con azúcar.