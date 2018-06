Acuario – Viernes 15 de junio del 2018: terminarás lo que habías dejado a medio hacer

Una persona nueva en tu camino despertará tu pasión dormida y te devolverá la alegría. Las pequeñeces pueden arruinar la felicidad. No es un día para discutir ni pelear sino para arreglar un problema sentimental con un beso o una caricia.

Estás bajo el efluvio positivo de la Luna canceriana que confiere ese tono sensible y cálido a una relación. Tal vez te has preocupado demasiado por algo que no puedes resolver y de ser así habrá llegado la hora de tomar en tus manos las riendas de tu destino sentimental.